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ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций

Политика Материалы 14 сентября 2022 13:45 (UTC +04:00)
ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций

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БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении продолжают обстреливать позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Кяльбаджарского, Лачинского и Дашкесанского районов, из пушек Д-30 и Д-20 и 82-миллиметровых минометов.

Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Азербайджанские подразделения принимают ответные меры, уничтожая огневые точки противоположной стороны. Оперативная обстановка находится под полным контролем азербайджанской армии", - говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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