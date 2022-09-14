МИД Чехии отреагировал на провокации Армении на границе с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Чехия обеспокоена боестолкновениями на азербайджано-армянской границе, которые, к сожалению, приводят к человеческим жертвам.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в заявлении МИД Чехии.

«Никакие военные столкновения не могут принести прочный мир на Южный Кавказ. Необходимо продолжать переговоры», - говорится в заявлении.

Отметим, что ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской границы.

В ночное время суток диверсионные группы вооруженных сил Армении, используя горный рельеф местности и ущелья, осуществили в различных направлениях минирование территорий между позициями подразделений азербайджанской армии и путей снабжения. В результате неотложных мер, принятых азербайджанскими подразделениями с целью предотвращения этих действий, произошло боестолкновение.

Подразделения армянских вооруженных сил, дислоцированные в направлении населенных пунктов Басаркечяр, Истису, Гаракилься и Горис, подвергли интенсивному обстрелу из разнокалиберного оружия, в том числе из минометов, некоторые позиции, укрытия и опорные пункты азербайджанской армии на территории Дашкесанского, Кяльбаджарского и Лачинского районов. В результате есть потери среди личного состава, нанесен ущерб военной инфраструктуре.

В целях предотвращения провокаций вооруженных сил Армении и военных угроз территории и суверенитету нашей страны, обеспечения безопасности наших военнослужащих, в том числе гражданских работников, задействованных в инфраструктурных работах на территории Кяльбаджарского и Лачинского районов, дислоцированными в этом направлении подразделениями азербайджанской армии были предприняты решительные ответные меры.

В результате провокации, совершенной Арменией, погибли 50 азербайджанских военнослужащих, 42 из которых военнослужащие азербайджанской армии и 8 - военнослужащие Государственной пограничной службы Азербайджана.

Кроме того, в результате обстрела, который велся подразделениями вооруженных сил Армении, были ранены два мирных жителя Азербайджана.

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