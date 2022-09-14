Президент Ильхам Алиев принял спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу

БАКУ /Trend/ - 14 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клаара.

Как сообщает Trend, Тойво Клаар выразил обеспокоенность в связи с напряженностью, возникшей на государственной границе в ночь с 12 на 13 сентября, довел до внимания, что в связи с этим руководство Европейского Союза провело телефонный разговор с премьер-министром Армении и Президентом Азербайджана.

Подчеркнув, что эта широкомасштабная провокация совершена именно Арменией, глава государства довел до внимания, что вся ответственность за это ложится непосредственно на военно-политическое руководство Армении.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан поддерживает мирную повестку дня как продолжение обсуждений, состоявшихся в Брюсселе.

Глава государства сказал, что, несмотря на предпринятые Азербайджаном необходимые шаги для стабилизации ситуации и устранения напряженности, Армения продолжает нарушать достигнутый режим прекращения огня.