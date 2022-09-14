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Президент Ильхам Алиев: Армения продолжает нарушать достигнутый режим прекращения огня

Политика Материалы 14 сентября 2022 14:13 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Армения продолжает нарушать достигнутый режим прекращения огня

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БАКУ /Trend/ - Несмотря на предпринятые Азербайджаном необходимые шаги для стабилизации ситуации и устранения напряженности, Армения продолжает нарушать достигнутый режим прекращения огня.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая 14 сентября специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клаара в Баку.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан поддерживает мирную повестку дня как продолжение обсуждений, состоявшихся в Брюсселе.

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