Президент Ильхам Алиев: Армения продолжает нарушать достигнутый режим прекращения огня

БАКУ /Trend/ - Несмотря на предпринятые Азербайджаном необходимые шаги для стабилизации ситуации и устранения напряженности, Армения продолжает нарушать достигнутый режим прекращения огня.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая 14 сентября специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клаара в Баку.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан поддерживает мирную повестку дня как продолжение обсуждений, состоявшихся в Брюсселе.