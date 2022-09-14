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Президент Ильхам Алиев принял вице-президента Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии (ВИДЕО)

Политика Материалы 14 сентября 2022 14:22 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев принял вице-президента Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии (ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - 14 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял вице-президента Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анну Бьерде.

Как сообщает Trend, в ходе беседы с удовлетворением было подчеркнуто 30-летнее успешное сотрудничество между Азербайджаном и Всемирным банком.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с будущими проектами и поддержкой Всемирного банка правительству Азербайджана, состоялся обмен мнениями об участии Всемирного банка в стратегических сферах, включая сектор энергетики, коммуникаций и восстановление Карабаха, и усилении партнерства.

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