БАКУ /Trend/ - Начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала вопрос, связанный с заявлением МИД Индии касательно напряженности в регионе.

Об этом сообщили Trend в среду в МИД Азербайджана.

"В заявлении пресс-секретаря министерства иностранных дел Индии относительно текущей напряженности в регионе не ясно, кто конкретно называется агрессором. Мы можем комментировать этот вопрос в том случае, если станет ясно, кто именно называется в заявлении агрессором", - сказала она.

(Перевод: Нубар Кулузаде)