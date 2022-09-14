США готовы всеми средствами поддержать процесс нормализации на Южном Кавказе - Филип Рикер

БАКУ /Trend/ - 14 сентября 2022 года состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главным советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Филипом Рикером.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, в ходе встречи стороны обсудили сложившуюся напряженную ситуацию в регионе и возможные шаги по возвращению к процессу нормализации.

Джейхун Байрамов подробно проинформировал собеседника о столкновениях на приграничных территориях в результате масштабной провокации Армении, о деструктивных шагах армянской стороны за последние несколько месяцев. Он отметил, что достигнутое 13 сентября прекращение огня было нарушено Арменией через несколько часов, и азербайджанские позиции подверглись интенсивному обстрелу. Министр подчеркнул проведение Азербайджаном восстановительных работ в регионе в постконфликтный период и мирные инициативы страны, добавив, что Азербайджан не заинтересован в обострении ситуации. Он подчеркнул важность выполнения Арменией своих обязательств в рамках достигнутых договоренностей, полного вывода армянских вооруженных формирований с территории Азербайджана и прекращения провокаций.

Выражая обеспокоенность по поводу напряженности на границе двух стран, Филип Рикер подчеркнул важность стабилизации ситуации. Он заявил, что выступает за политическое и дипломатическое урегулирование всех разногласий и что американская сторона готова всеми средствами поддержать процесс нормализации.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по различным аспектам процесса нормализации, необходимым шагам в этом направлении и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Фидан Мустафаева)