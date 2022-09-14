Азербайджан готов в одностороннем порядке передать Еревану тела около 100 армянских военнослужащих (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская Республика, демонстрируя приверженность международному гуманитарному праву и гуманистическим ценностям, призывает Армению к прекращению огня и заявляет о готовности в одностороннем порядке передать тела около 100 армянских военнослужащих, погибших в результате провокации против территориальной целостности Азербайджана 12-13 сентября текущего года.

Об этом Trend сообщили в азербайджанской Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Было отмечено, что в связи с этим был проинформирован и Международный комитет Красного Креста.

(Перевод: Фидан Мустафаева)