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Азербайджан готов в одностороннем порядке передать Еревану тела около 100 армянских военнослужащих (Дополнено)

Политика Материалы 14 сентября 2022 16:01 (UTC +04:00)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:53)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская Республика, демонстрируя приверженность международному гуманитарному праву и гуманистическим ценностям, призывает Армению к прекращению огня и заявляет о готовности в одностороннем порядке передать тела около 100 армянских военнослужащих, погибших в результате провокации против территориальной целостности Азербайджана 12-13 сентября текущего года.

Об этом Trend сообщили в азербайджанской Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Было отмечено, что в связи с этим был проинформирован и Международный комитет Красного Креста.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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