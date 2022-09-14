Минобороны Азербайджана опровергло информацию об открытии огня по военному объекту ВС России

БАКУ /Trend/ - Информация, распространяемая армянской стороной о том, что подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь по военному объекту и автомобильной технике российских ВС, расположенному в Гегаркуникской области, является абсолютно ложной и не отражает действительности.

Об этом сообщили Trend в среду в министерстве обороны Азербайджана.

«Распространяя подобную информацию, армянская сторона преследует цель придать международный подтекст ситуации, связанной с широкомасштабной провокацией, совершенной на азербайджано-армянской государственной границе, и превратить Организацию Договора о коллективной безопасности в инструмент для своих грязных деяний. Еще раз заявляем, что азербайджанская армия принимает ответные меры только против легитимных военных целей вооруженных сил Армении с целью предотвращения широкомасштабных провокаций», - говорится в сообщении ведомства.

(Перевод: Фидан Мустафаева)