Армянское военное руководство размещает военную технику возле объектов гражданской инфраструктуры - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Военное руководство Армении, находящееся в панике из-за провала провокации своих вооруженных сил, отдало приказ о размещении подразделений, вооружения и военной техники, расположенных вдоль азербайджано-армянской госграницы, вблизи зданий и объектов гражданской инфраструктуры в населенных пунктах и​​ в глубине территории Армении, сообщает Trend в среду со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Обстреливая из этих пунктов позиции азербайджанской армии, Армения пытается превратить эти огневые точки в легитимные военные цели и намеренно расширить зону охвата военных действий.

"Еще раз заявляем, что подразделения азербайджанской армии не нацелены на гражданские объекты и с высокой точностью наносят удары по огневым точкам противника", - отмечает ведомство.