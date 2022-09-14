Армения не готова к миру и не хочет мира - Руфиз Хафизоглу в интервью телеканалу "Аль-Джазира" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Армения не готова к миру и не хочет мира.

Как сообщает Trend, об этом в интервью катарскому телеканалу "Аль-Джазира" сказал заместитель генерального директора АМИ Trend, политический эксперт Руфиз Хафизоглу.

Он отметил, что Армения по-прежнему получает политическую поддержку от ряда государств, что создает условия для активизации реваншистских сил.

"Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления на форуме во Владивостоке фактически анонсировал новое военное противостояние, что в свою очередь указало на подготовку Армении к войне", - сказал Хафизоглу.

Он отметил, что Армения препятствует миру и стабильности в регионе.

(Перевод: Нубар Кулузаде)