Армения продолжает провокации в приграничных районах - Анар Эйвазов

БАКУ /Trend/ - Несмотря на международные призывы и достигнутую договоренность о прекращении огня, Армения продолжает провокации в приграничных районах

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду в ходе брифинга заместитель начальника пресс-службы министерства обороны полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

По его словам, позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Зейли, Еллиджа и Юхары Айрым Кяльбаджарского района обстреливаются с позиций вооруженных сил Армении, расположенных в направлении населенных пунктов Юхары Шорджа, Ашагы Шорджа и Зеркенд Басаркечарского района, с применением пушек Д-30 и Д-20.

"Еще раз заявляем, что вся ответственность за обострение ситуации лежит на военно-политическом руководстве Армении. Азербайджанской армией осуществляются локальные ответные меры только против легитимных военных целей. Армянская сторона должна избегать провокационных действий и соблюдать прекращение огня", - добавил Эйвазов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)