Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 14 сентября 2022 года состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаара, передает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе встречи стороны обсудили шаги, необходимые для нормализации ситуации в регионе.

Джейхун Байрамов проинформировал собеседника о совершенных в последние дни Арменией провокациях в приграничных районах, о том, что при их предотвращении погибли военнослужащие азербайджанской армии. Было подчеркнуто, что в рамках ответных мер целью вооруженных сил Азербайджана являются лишь военные объекты. Министр отметил, что провокации армянской стороны являются грубым нарушением трехсторонних заявлений и договоренностей между лидерами Азербайджана и Армении, достигнутых при посредничестве президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля, и наносят ущерб посредническим усилиям. Он подчеркнул, что, вопреки обязательствам армянской стороны, до сих пор армянские вооруженные формирования не были полностью выведены с территории Азербайджана, что недопустимо. Также отмечено, что, несмотря на международные призывы, армянская сторона нарушила достигнутое соглашение о прекращении огня и продолжает обстрел азербайджанских позиций, несмотря на объявление Азербайджаном намерения о гуманитарном прекращении огня.

Спецпредставитель Тойво Клаар отметил необходимость прекращения столкновений и стабилизации ситуации. Он подчеркнул необходимость возобновления процесса нормализации и переговоров между Азербайджаном и Арменией. Клаар отметил, что Европейский союз готов создать условия для двусторонних встреч между сторонами.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим региональным вопросам.

(Перевод: Нубар Кулузаде)