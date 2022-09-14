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Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу (ФОТО)

Политика Материалы 14 сентября 2022 18:12 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 14 сентября 2022 года состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаара, передает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе встречи стороны обсудили шаги, необходимые для нормализации ситуации в регионе.

Джейхун Байрамов проинформировал собеседника о совершенных в последние дни Арменией провокациях в приграничных районах, о том, что при их предотвращении погибли военнослужащие азербайджанской армии. Было подчеркнуто, что в рамках ответных мер целью вооруженных сил Азербайджана являются лишь военные объекты. Министр отметил, что провокации армянской стороны являются грубым нарушением трехсторонних заявлений и договоренностей между лидерами Азербайджана и Армении, достигнутых при посредничестве президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля, и наносят ущерб посредническим усилиям. Он подчеркнул, что, вопреки обязательствам армянской стороны, до сих пор армянские вооруженные формирования не были полностью выведены с территории Азербайджана, что недопустимо. Также отмечено, что, несмотря на международные призывы, армянская сторона нарушила достигнутое соглашение о прекращении огня и продолжает обстрел азербайджанских позиций, несмотря на объявление Азербайджаном намерения о гуманитарном прекращении огня.

Спецпредставитель Тойво Клаар отметил необходимость прекращения столкновений и стабилизации ситуации. Он подчеркнул необходимость возобновления процесса нормализации и переговоров между Азербайджаном и Арменией. Клаар отметил, что Европейский союз готов создать условия для двусторонних встреч между сторонами.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим региональным вопросам.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу (ФОТО)
Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу (ФОТО)
Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу (ФОТО)
Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу (ФОТО)
Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу (ФОТО)
Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу (ФОТО)
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