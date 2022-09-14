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В соцсетях распространяется информация, бросающая тень на азербайджанскую армию - Анар Эйвазов (Дополнено)

Политика Материалы 14 сентября 2022 18:49 (UTC +04:00)

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Дополнено (первая версия опубликована в 18:26)

БАКУ /Trend/ - В социальных сетях распространяются информация, видео и фото, бросающие тень на азербайджанскую армию.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду в ходе брифинга заместитель начальника пресс-службы министерства обороны полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

"Призываем общественность не доверять подобной информации, распространяемой в соцсетях, быть бдительными и ссылаться только на официальную информацию", - сказал Эйвазов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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