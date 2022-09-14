Официальное мероприятие в Баку, посвященное Национальному дню Швейцарии, освещено ведущим интернет-порталом этой страны

БАКУ /Trend/ - Официальное мероприятие, посвященное отмечаемому 1 августа Национальному дню Швейцарии, было освещено ведущим и влиятельным швейцарским интернет-порталом "Neuer Schweizer Zeitung".

Как сообщает в среду Trend, в качестве главного гостя в мероприятии принял участие министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В статье было отмечено, что состоялось обсуждение связей между Азербайджаном и Швейцарией. Об этом на церемонии по случаю Национального дня Швейцарии сказали министр экономики Микаил Джаббаров и посол Швейцарии в Азербайджане Мюриэль Пеневейре. Они подчеркнули, что построение связей на основе дружбы и взаимного доверия вселяет уверенность в дальнейшее укрепление сотрудничества.

"На мероприятии, посвященном Национальному дню Швейцарии, мы обменялись мнениями о развитии связей между нашими странами. Расширение связей на основе дружбы и взаимного доверия вселяет уверенность в дальнейшее укрепление нашего сотрудничества. Азербайджан и Швейцария сотрудничают в различных секторах экономики. Между Баку и Берном существует взаимовыгодное сотрудничество в ненефтяной сфере. Кроме того, в 2022 году в Баку состоится заседание Комитета по торгово-экономическим связям между Швейцарией и Азербайджаном. В 2021 году объем торгового обмена между двумя странами составил 457,2 миллиона долларов, экспорт - 272,5 миллиона долларов, а импорт - 184,7 миллиона долларов", - говорится в публикации Микаила Джаббарова в Twitter.

(Перевод: Нубар Кулузаде)