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Провокации Армении недопустимы - Эрдоган

Политика Материалы 14 сентября 2022 19:37 (UTC +04:00)
Провокации Армении недопустимы - Эрдоган

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БАКУ /Trend/ - Провокации Армении недопустимы.

Об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает в среду Trend.

"Да упокоит Аллах души наших азербайджанских братьев, ставших шехидами во время столкновений на азербайджано-армянской границе. Выражаю соболезнования азербайджанскому народу, желаю исцеления раненым", - сказал Президент Турции.

Весь мир должен знать, что Турция, как и всегда, рядом со своими азербайджанскими братьями, подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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