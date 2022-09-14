Провокации Армении недопустимы - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Провокации Армении недопустимы.

Об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает в среду Trend.

"Да упокоит Аллах души наших азербайджанских братьев, ставших шехидами во время столкновений на азербайджано-армянской границе. Выражаю соболезнования азербайджанскому народу, желаю исцеления раненым", - сказал Президент Турции.

Весь мир должен знать, что Турция, как и всегда, рядом со своими азербайджанскими братьями, подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.

(Перевод: Нубар Кулузаде)