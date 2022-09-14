Состоялся очередной брифинг для военных атташе, аккредитованных в Азербайджане (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 14 сентября в Управлении международного военного сотрудничества министерства обороны Азербайджана состоялся очередной брифинг для военных атташе иностранных государств, аккредитованных в стране, сообщает Trend со ссылкой на минобороны.

Начальник управления генерал-майор Гусейн Махмудов проинформировал военных представителей зарубежных стран о масштабных провокациях, совершенных вооруженными силами Армении на Дашкесанском, Кяльбаджарском, Лачинском и Зангиланском направлениях, текущей ситуации.

Была предоставлена информация об обстреле армянской стороной с использованием оружия различного калибра и артиллерийских установок позиций азербайджанских подразделений и гражданской инфраструктуры. В результате ответных мер подразделений азербайджанской армии эти провокации были пресечены.

Генерал-майор Махмудов подчеркнул, что азербайджанская сторона привержена выполнению трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года лидерами Азербайджана, России и Армении, и вся ответственность за напряженность, конфликты и потери, вызванные совершенной провокацией, лежит на военно-политическом руководстве Армении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)