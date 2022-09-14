Глава МИД Азербайджана встретился со спецпредставителем Президента России (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 14 сентября состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова со специальным представителем Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким, сообщили Trend в МИД.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по гуманитарной и культурной сферам повестки дня двустороннего сотрудничества Азербайджана и России, обсудили вопросы реализации соответствующих мер на двусторонней и региональной основе.

Джейхун Байрамов также проинформировал собеседника о напряженности в регионе, возникшей в результате провокаций Армении. Он отметил предложение Азербайджаном в одностороннем порядке Армении гуманитарного прекращения огня, добавив, что обострение и дестабилизация ситуации не в интересах Азербайджана.

Михаил Швыдкой выразил надежду на прекращение столкновений. Он также отметил, что всегда готов оказать поддержку развитию связей сотрудничества в гуманитарной и культурной сферах, созданию мер доверия.

(Перевод: Нубар Кулузаде)