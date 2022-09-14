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Глава МИД Азербайджана встретился со спецпредставителем Президента России (ФОТО)

Политика Материалы 14 сентября 2022 19:56 (UTC +04:00)
Глава МИД Азербайджана встретился со спецпредставителем Президента России (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 14 сентября состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова со специальным представителем Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким, сообщили Trend в МИД.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по гуманитарной и культурной сферам повестки дня двустороннего сотрудничества Азербайджана и России, обсудили вопросы реализации соответствующих мер на двусторонней и региональной основе.

Джейхун Байрамов также проинформировал собеседника о напряженности в регионе, возникшей в результате провокаций Армении. Он отметил предложение Азербайджаном в одностороннем порядке Армении гуманитарного прекращения огня, добавив, что обострение и дестабилизация ситуации не в интересах Азербайджана.

Михаил Швыдкой выразил надежду на прекращение столкновений. Он также отметил, что всегда готов оказать поддержку развитию связей сотрудничества в гуманитарной и культурной сферах, созданию мер доверия.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Глава МИД Азербайджана встретился со спецпредставителем Президента России (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана встретился со спецпредставителем Президента России (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана встретился со спецпредставителем Президента России (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана встретился со спецпредставителем Президента России (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана встретился со спецпредставителем Президента России (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана встретился со спецпредставителем Президента России (ФОТО)
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