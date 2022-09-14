Спикер парламента Азербайджана обратилась к международным организациям в связи с военной провокацией Армении (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова обратилась к международным организациям в связи с провокацией, совершенной Арменией на азербайджано-армянской границе, сообщает Trend.

Как сообщает Trend, председатель Милли Меджлиса направила обращение президенту и генсеку Межпарламентского союза, Европейскому парламенту, ОБСЕ ПА, МПА СНГ, парламентским ассамблеям Организации исламского сотрудничества, Организации экономического сотрудничества, Организации Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ, а также Азиатской парламентской ассамблее.

В обращении председателя Милли Меджлиса говорится, что 12-го сентября 2022-го года, начиная с ночи, Армения инициировала очередную провокацию против Азербайджана. А именно, вооружённые силы Армении подвергли позиции азербайджанской армии интенсивному обстрелу вдоль азербайджано-армянской границы в направлении Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачынского районов Азербайджана. Азербайджанская сторона приняла ответные меры. При пресечении провокации погибло 50 азербайджанских военнослужащих.

В обращении отмечается, что Армения до сих пор не вывела свои вооружённые формирования из Азербайджана, продолжает минировать территории нашей страны, размещает в регионе тяжёлую технику и вооружения, а также обстреливает позиции Азербайджана вдоль всей границы в грубейшее нарушение пунктов трёхстороннего заявления и достигнутых договорённостей.

Далее подчёркивается, что на фоне усилий Азербайджана по установлению мира и стабильности в регионе Армения, прибегая к различным отговоркам, затягивает нормализацию отношений, демонстрирует деструктивную позицию на организуемых благодаря международным усилиям переговорах и, наконец, препятствует открытию региональных коммуникаций и транспортных маршрутов. Всё это говорит о незаинтересованности Армении в мирном процессе и её намерении нанести урон этому процессу. Азербайджан занят крупномасштабной работой по восстановлению своих освобождённых от оккупации земель и вкладывает в это крупные инвестиции. Уже началось возвращение на эти территории бывших вынужденных переселенцев. Армения же своими провокациями мешает этому процессу.

В обращении председателя Милли Меджлиса говорится, что, хотя Азербайджан предпринимает шаги по стабилизации ситуации и устранению напряжённости, Армения продолжает нарушать достигнутый режим прекращения огня. Военно-политическое руководство Армении несёт полную ответственность за совершённую провокацию, противостояние и понесённые потери.

Азербайджанская сторона призывает международное сообщество осудить подобные шаги Армении, направленные против усилий по обеспечению мира и стабильности в регионе, подчёркивается в обращении Сахибы Гафаровой.