В азербайджанской армии нет проблем с запасами компонентов крови - минобороны

БАКУ /Trend/ - В некоторых аккаунтах в социальных сетях делятся необоснованной информацией о наличии большого количества раненых и потребности в крови.

Об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана, передает Trend.

«В азербайджанской армии нет проблем с запасами компонентов крови.

В случае необходимости кровью и компонентами крови нашу армию полностью обеспечит отделение банка крови Главного клинического госпиталя Министерства обороны. Мы призываем наших граждан не вводить в заблуждение такой ложной информацией и не распространять информацию, не подтвержденную официально», - говорится в заявлении минобороны.