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В азербайджанской армии нет проблем с запасами компонентов крови - минобороны

Политика Материалы 15 сентября 2022 00:10 (UTC +04:00)
В азербайджанской армии нет проблем с запасами компонентов крови - минобороны

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БАКУ /Trend/ - В некоторых аккаунтах в социальных сетях делятся необоснованной информацией о наличии большого количества раненых и потребности в крови.

Об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана, передает Trend.

«В азербайджанской армии нет проблем с запасами компонентов крови.
В случае необходимости кровью и компонентами крови нашу армию полностью обеспечит отделение банка крови Главного клинического госпиталя Министерства обороны. Мы призываем наших граждан не вводить в заблуждение такой ложной информацией и не распространять информацию, не подтвержденную официально», - говорится в заявлении минобороны.

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