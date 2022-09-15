Армения должна подписать мирный договор на основе пяти принципов, предложенных Президентом Ильхамом Алиевым

БАКУ/Trend/- Армения должна подписать мирный договор на основе пяти принципов, предложенных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщает Trend, об этом написал в соцсети российский политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Или Армения подпишет мирный договор с Азербайджаном - на основе пяти принципов, предложенных Президентом Ильхамом Алиевым, или Армению ждет погружение в хаос, утрата государственности и исчезновение с политической карты мира»,- написал он.