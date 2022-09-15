Состоялся телефонный разговор между министрами обороны Азербайджана и Турции (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:05)
БАКУ /Trend/ - Состоялся очередной телефонный разговор между министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром, передает Trend в четверг со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Генерал-полковник Гасанов подробно проинформировал коллегу об оперативной ситуации на азербайджано-армянской границе, отметив, что все провокации вооруженных сил Армении были решительно пресечены.
Хулуси Акар в свою очередь подчеркнул, что вооруженные силы Турции всегда оказывают моральную поддержку азербайджанской армии.
В ходе телефонного разговора состоялся подробный обмен мнениями по ситуации на азербайджано-армянской границе.
(Перевод: Фидан Мустафаева)