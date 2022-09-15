Экс-глава Службы безопасности может стать новым послом Молдовы в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Бывший глава Службы информации и безопасности (СИБ) Александр Есауленко может стать новым послом Молдовы в Азербайджане, передает Trend со ссылкой на молдавские СМИ.

Как сообщается, его кандидатуру 14 сентября одобрила парламентская комиссия по вопросам внешней политики и европейской интеграции.

Как отметили в парламенте, Есауленко проработал в СИБ более 23 лет. Сейчас он занимает должность посла по особым поручениям при министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).