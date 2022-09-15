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Президент Ильхам Алиев посетил мавзолей Первого Президента Узбекистана Ислама Каримова в Самарканде (ФОТО)

Политика Материалы 15 сентября 2022 12:15 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев посетил мавзолей Первого Президента Узбекистана Ислама Каримова в Самарканде (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ -15 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил мавзолей Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова в Самарканде.

Как сообщает Trend, мавзолей высотой до 8 метров возведен над могилой Первого Президента Узбекистана Ислама Каримова. На мраморной плите, установленной у входа в мавзолей, на узбекском и английском языках выбито: «Это священное место является вечным пристанищем Первого Президента Республики Узбекистан, великого государственного и политического деятеля, дорогого и любимого сына узбекского народа Ислама Абдуганиевича Керимова». При проектировании и строительстве мавзолея было уделено внимание сочетанию его дизайна с мечетью Хазрати Хизр в древнем Самарканде, внесенной в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Президент Ильхам Алиев возложил цветы к могиле Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова.

Затем были прочитаны аяты священного Корана.

Президент Ильхам Алиев посетил мавзолей Первого Президента Узбекистана Ислама Каримова в Самарканде (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев посетил мавзолей Первого Президента Узбекистана Ислама Каримова в Самарканде (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев посетил мавзолей Первого Президента Узбекистана Ислама Каримова в Самарканде (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев посетил мавзолей Первого Президента Узбекистана Ислама Каримова в Самарканде (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев посетил мавзолей Первого Президента Узбекистана Ислама Каримова в Самарканде (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев посетил мавзолей Первого Президента Узбекистана Ислама Каримова в Самарканде (ФОТО)
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