Кямаледдин Гафаров: Придерживающиеся вражеской позиции в это трудное время обязательно ответят перед народом

БАКУ/Trend/ - События, произошедшие в ночь с 12 на 13 сентября, еще раз доказывают, что военно-политическое руководство Армении не заинтересовано в установлении регионального мира. Армения, все еще не желающая отказываться от своей оккупационной политики, совершая широкомасштабные военные провокации вдоль границы с Азербайджаном, всячески пытается препятствовать посредническим миссиям России, подписавшей трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года, а также Европейского союза, заинтересованного в установлении устойчивого мира на Южном Кавказе. Об этом сказал журналистам депутат Милли Меджлиса Кямаледдин Гафаров.

По мнению депутата, похоже, что Армения все еще не извлекла уроков из 44-дневной Отечественной войны и из операции "Возмездие", проведенной Азербайджаном в начале августа этого года. Армянские вооруженные формирования, нарушив достигнутое 13 сентября соглашение о прекращении огня, продолжили свои провокации и грязные действия.

K.Гафаров отметил, что Армения, грубо нарушая условия достигнутых договоренностей, стремится дестабилизировать весь Южный Кавказ: "Во время ответных мер, принятых Азербайджаном для предотвращения военных провокаций Армении, военнослужащие нашей армии стали шехидами. Прошу упокоения от Аллаха для всех наших бойцов, павших в боях за Родину, выражаю глубокие соболезнования их семьям и близким, желаю скорейшего выздоровления нашим ветеранам. Разумеется, кровь ни одного из наших шехидов не осталась не отомщенной, враг понес заслуженное наказание. Однако все эти события серьезно препятствуют усилиям Азербайджана по обеспечению долгосрочного мира и стабильности в регионе. Фактически даже до провокации 13 сентября Армения под различными предлогами затягивала процесс нормализации, демонстрировала деструктивную позицию на переговорах, проводимых международными усилиями, чинила препятствия процессу открытия коммуникаций и транспортных маршрутов в регионе. Совершая провокации на приграничных с Азербайджаном территориях, Армения пытается воспрепятствовать восстановительным и реконструкционным работам, проводимым нашей страной на освобожденных территориях, и процессу возвращения на эти территории семей бывших вынужденных переселенцев. Все это однозначно подтверждает, что вся ответственность за провокацию, столкновение и потери лежит на военно-политическом руководстве Армении".

Депутат отметил, что в сложившейся ситуации азербайджанское общество, в первую очередь, как и всегда, должно демонстрировать национальное и политическое единство на самом высоком уровне: "К огромному сожалению, в эти тяжелые, ответственные и судьбоносные дни некоторые представители радикальных оппозиционных сил, известных политических партий озвучивают заявления, выступления и призывы, чуть ли не совпадающие с позицией официального Еревана и его известных покровителей, и эти грязные поступки наш народ справедливо встречает с гневом и негодованием. Эти подлые попытки помешать единству власти и народа, консолидации нации в момент трудного испытания, нацеленные на запутывание людей, никогда не смогут бросить тени на нашу тотальную борьбу с врагом во имя священных целей. Эти жалкие предательские потуги, запущенные в политический оборот внутри и из-за пределов страны, решительно осуждаются нашим народом. Народ в очередной раз увидел, кто является храбрыми и достойными гражданами, а кто в дни сложных испытаний для Азербайджана является негодяем и предателем, потворствующим врагу.

"Азербайджанский народ в эти дни должен продемонстрировать непоколебимое национальное и политическое единство. Нельзя забывать, что сегодня борьба Азербайджана продолжается не только против военных провокаций, на поле боя, но и в национальной и политико-дипломатической плоскости. Именно поэтому сегодня каждый азербайджанец должен сделать все возможное для дальнейшего укрепления нашего национального единства. Безусловно, особенно большая ответственность в связи с этим ложится на политические партии, действующие в стране. Каждый из нас независимо от личности и политических убеждений, более тесно сплотившись вокруг главы государства, должен продемонстрировать, что мы всегда готовы ко всем призывам Верховного Главнокомандующего, чтобы выйти победителями и из этого испытания. Все политические партии и общественные организации также должны оказывать поддержку Верховному Главнокомандующему и нашей армии, использовать все средства, чтобы донести истинную суть армянских провокаций до всего мира", - сказал K.Гафаров.