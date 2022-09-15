В Самарканде стартует саммит ШОС

БАКУ /Trend/ - 15-16 сентября в городе Самарканд, Узбекистан, пройдет авторитетное мероприятие - Саммит стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев также принимает участие в Саммите этой авторитетной организации, в которую входят одни из крупнейших по территории и населению стран мира. Приглашение Азербайджана на Саммит ШОС является наглядным свидетельством международного авторитета нашей страны, и в частности Президента Ильхама Алиева, высокого уважения к главе азербайджанского государства.

ШОС - региональное международное объединение, созданное 15 июня 2001 года в Шанхае в ходе совместной встречи президентов шести стран (России, Китая, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана), функционирующее на постоянной основе. В настоящее время генеральным секретарем организации является Чжан Мин.

Государствами-членами ШОС являются Россия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Таджикистан, Индия, Пакистан и Узбекистан.

Афганистан, Иран, Монголия и Беларусь имеют статус наблюдателей. Азербайджан, Турция, Камбоджа, Непал, Армения и Шри-Ланка являются партнерами по диалогу ШОС.

Целями ШОС являются укрепление добрососедства и дружбы между государствами-участниками, укрепление взаимного доверия, содействие эффективному сотрудничеству в различных областях, поддержка совместных усилий по обеспечению мира, стабильности и безопасности в регионе.

10 июля 2015 года на заседании Совета глав государств-членов ШОС было принято решение о предоставлении Азербайджану статуса партнера по диалогу ШОС. 13 июля на совещании Кабинета министров Президент Ильхам Алиев официально подтвердил этот факт. Азербайджану был представлен проект меморандума о предоставлении данного статуса.

В 2016 году был подписан меморандум о сотрудничестве между Азербайджаном и ШОС. Среди направлений сотрудничества с ШОС борьба с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, а также обеспечение региональной безопасности и стабильности, которые являются традиционными приоритетными направлениями деятельности организации и имеют особое значение для Азербайджана.

В настоящее время ведется работа по налаживанию сотрудничества с межбанковским объединением ШОС. Основной целью этой структуры, созданной в 2005 году, является организация механизма финансирования проектов, поддерживаемых государствами-членами ШОС. С этой целью определены направления сотрудничества с ведущими экономическими структурами на пространстве ШОС, финансирование инвестиционных проектов, обмен опытом, подготовка кадров и другие.

Участие Азербайджана в саммите такой авторитетной структуры, как Шанхайская организация сотрудничества, является свидетельством глубокого уважения к личности Президента Ильхама Алиева, который завоевал в мире большой авторитет как решительный и дальновидный лидер. Участие Азербайджана в этом мероприятии также можно считать наглядным подтверждением того, что наша страна играет важную роль моста между Востоком и Западом во всех сферах.

Никол Пашинян, который неоднократно оказывался в безвыходной и смехотворной ситуации, не сумев ничего противопоставить аргументам Президента Азербайджана Ильхама Алиева на международных конференциях, отказался от участия в этом мероприятии, чтобы не попасть снова в аналогичную ситуацию. Тем более этот шаг Пашиняна был ожидаемым после сокрушительных ответных ударов азербайджанской армии в ответ на недавнюю военную провокацию Армении на границе с Азербайджаном.

(Перевод: Фидан Мустафаева)