В вопросе столкновений между Азербайджаном и Арменией нужна объективная позиция - депутат Европарламента

БАКУ /Trend/ - Необходимо занять объективную позицию в вопросе столкновений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает в четверг Trend, об этом написал в Twitter депутат Европарламента от Польши Томаш Пореба.

«Мы должны быть объективны в нашей позиции, когда речь идет о столкновениях между Арменией и Азербайджаном. Слишком долго Армения была близким союзником России (со всеми предсказуемыми последствиями), в то время как Азербайджан оставался верным и стратегическим другом Польши и Запада», - говорится в публикации.