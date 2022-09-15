...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В вопросе столкновений между Азербайджаном и Арменией нужна объективная позиция - депутат Европарламента

Политика Материалы 15 сентября 2022 13:05 (UTC +04:00)
В вопросе столкновений между Азербайджаном и Арменией нужна объективная позиция - депутат Европарламента

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Необходимо занять объективную позицию в вопросе столкновений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает в четверг Trend, об этом написал в Twitter депутат Европарламента от Польши Томаш Пореба.

«Мы должны быть объективны в нашей позиции, когда речь идет о столкновениях между Арменией и Азербайджаном. Слишком долго Армения была близким союзником России (со всеми предсказуемыми последствиями), в то время как Азербайджан оставался верным и стратегическим другом Польши и Запада», - говорится в публикации.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости