В посольстве Турции отметили годовщину освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации

БАКУ /Trend/ - В посольстве Турции в Азербайджане прошло мероприятие по случаю 104-й годовщины освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации.

Как сообщает в четверг Trend, открывая мероприятие вступительным словом, посол Турции Джахит Багчи почтил память военнослужащих, погибших при предотвращении военной провокации Армении, выразил соболезнования родным и близким шехидов.

"104 года назад турецкие солдаты, одержавшие большие победы на всех фронтах Анатолии, под руководством Нуру паши пришли на помощь своим азербайджанским братьям. В 1918 году была одержана большая победа на Кавказском фронте и обеспечено освобождение Баку. Маки, распускающиеся в каждом регионе Азербайджана, олицетворяют наших шехидов", - сказал он.

Посол также отметил великую победу Азербайджана в 44-дневной войне, в результате которой были освобождены от почти 30-летней армянской оккупации азербайджанские земли. Несправедливые притязания армян на Карабах не заканчиваются, но, как сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, "Железный кулак" на месте, добавил Багчи.

"У нас и сегодня есть шехиды, отдавшие жизнь за Родину. Да упокоит Аллах душу каждого из них", - сказал он.

Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Анар Искендеров, выступая на мероприятии, сказал в свою очередь, что связи между Азербайджаном и Турцией нерушимы.

"О доблести Кавказской исламской армии рассказывается в наших учебниках истории, и мы гордимся этой историей", - сказал Искендеров.

Мероприятие продолжилось выступлениями других официальных лиц.

Отметим, что в посольстве Турции также была организована выставка, посвященная освобождению Баку от армяно-большевистской оккупации.

(Перевод: Нубар Кулузаде)