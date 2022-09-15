Опубликованы новые видеокадры ответной операции азербайджанской армии на армянскую провокацию

БАКУ /Trend/ - С ночи 12 сентября вооруженными силами Армении была совершена широкомасштабная провокация на Дашкесанском, Кяльбаджарском, Лачинском и Зангиланском направлениях азербайджано-армянской границы. В ответ на эту провокацию азербайджанская армия нанесла сокрушительные удары по позициям противника, районам сосредоточения его войск и вооружения.

Как сообщили Trend в четверг в министерства обороны Азербайджана, при предотвращении армянской провокации погиб 71 азербайджанский военнослужащий.

Trend представляет вниманию видеокадры операции азербайджанской армии против провокаций противника.

(Перевод: Нубар Кулузаде)