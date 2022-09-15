США передадут Азербайджану дополнительное количество собак-миноискателей

БАКУ /Trend/ - США передадут Азербайджан дополнительное количество собак-миноискателей.

Об этом Trend сообщили в четверг в Агентстве Азербайджана по разминированию.

Согласно информации, в США продолжаются встречи делегации во главе с председателем правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугаром Сулеймановым. Так, прошли встречи в Институте наследия Маршала, с американской консультативной группой по минам (Mines Advisory Group America), в Агентстве по сотрудничеству в области оборонной безопасности министерства обороны, ВБ, Государственном департаменте США и Палате представителей, а также с несколькими ведущими конгрессменами.

На встречах делегации с представителями Государственного департамента США, руководящими лицами Палаты представителей и конгрессменами была дана информация о масштабах массового загрязнения минами освобожденных территорий Азербайджана. На встрече также обсуждался вопрос увеличения существующей поддержки США гуманитарной деятельности по разминированию в Азербайджане.

В ходе встречи с официальными лицами Института наследия Маршалла состоялись обсуждения о продолжении многолетнего успешного сотрудничества между двумя ведомствами, о безвозмездной передаче собак-миноискателей. Также была достигнута договоренность о передаче Институтом наследия Маршалла дополнительного количества специально обученных собак- миноискателей для поддержки проводимых в Азербайджане гуманитарных операций по разминированию. Организация выразила удовлетворение долгосрочным плодотворным сотрудничеством с Агентством Азербайджана по разминированию.

На встрече с представителями американской консультативной группы по минам состоялся обмен мнениями по расширению существующего сотрудничества, в том числе по тестированию новых инновационных технологий и оборудования в Азербайджане.

В ходе встречи, проведенной делегацией во Всемирном банке, была выражена заинтересованность в использовании ценного опыта Агентства Азербайджана по разминированию в других пострадавших странах, а также в оказании возможной поддержки операциям по разминированию, проводимым Агентством.

Была подробно обсуждена реализуемая Азербайджаном модель координации и управления в области восстановления и реконструкции, отмечено ее динамичное и эффективное функционирование.

(Перевод: Фидан Мустафаева)