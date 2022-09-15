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Опубликованы видеокадры разгрома одной из крупных военных баз Армении

Политика Материалы 15 сентября 2022 17:42 (UTC +04:00)
Опубликованы видеокадры разгрома одной из крупных военных баз Армении

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - С ночи 12 сентября вооруженными силами Армении была совершена широкомасштабная провокация на Дашкесанском, Кяльбаджарском, Лачинском и Зангиланском направлениях азербайджано-армянской границы. В ответ на эту провокацию азербайджанская армия нанесла сокрушительные удары по позициям противника, районам сосредоточения его войск и вооружения.

Распространились кадры разгрома одной из крупных военных баз Армении. Военная база располагалась недалеко от поселка Зод Басаркечарского района и представляла прямую угрозу для Кяльбаджара, сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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