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Состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджана и заместителем секретаря обороны США (Дополнено)

Политика Материалы 15 сентября 2022 17:58 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - 15 сентября состоялся телефонный разговор министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова с заместителем секретаря обороны США по политическим вопросам Колином Калем по инициативе американской стороны.

Об этом сообщили Trend в четверг в министерстве обороны Азербайджана.

В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы двустороннего военного сотрудничества между сторонами, а также конфликт на азербайджано-армянской границе и текущая ситуация.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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