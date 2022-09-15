Антиазербайджанский митинг в Марселе должен стать предметом тщательного разбирательства со стороны префекта - посольство Азербайджана во Франции

БАКУ/Trend/ - Антиазербайджанский митинг в Марселе должен стать предметом тщательного разбирательства со стороны префекта. Об этом сказали Trend в посольстве Азербайджана во Франции.

Как сообщают французские средства массовой информации, 14 сентября на одной из центральных площадей Марселя состоялся митинг в поддержку Армении. В данном мероприятии, организованном марсельским отделением Координационного Совета армянских организаций Франции (КСОФ), приняли участие депутаты, избранные в парламент Франции от данного региона, президент метрополии Марселя Мартин Вассаль, президент юго-восточного региона Франции Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье, а также представители мэрии города Марсель и местных ассоциаций.

Как сообщили в посольстве Азербайджана во Франции, в ходе митинга его участники делали оскорбительные выпады против Азербайджана и Турции, президентов двух стран, провокационные заявления в отношении суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, в поддержку армянского сепаратизма. Все выступавшие при этом держались за флаг незаконного армянского формирования на территории Азербайджана, прикрепленный к треножнику с микрофоном.

По факту провокационных заявлений и использования незаконной символики езаконного армянского формирования на территории Азербайджана Посольство совместно со своими адвокатами подготовило и направило префекту департамента Буш-дю-Рон Кристофу Мирманду официальное письмо с требованием вмешаться в данную ситуацию, напомнить руководителям региона Прованс-Альпы-Лазурный берег, метрополии и мэрии Марселя, а также местным депутатам об их правовой ответственности за нарушение конституции Франции, положений Общего кодекса органов местного самоуправления, и, в случае необходимости, передать соответствующий иск о нарушении законов Франции в соответствующий Административный суд.

Основанием для обращения посольства служит тот факт, что законодательство Франции запрещает руководителям и представителям органов местного самоуправления (мэры, президенты региональных советов, местные депутаты и сенаторы) в какой-либо форме выражать поддержку «незаконным территориальным образованиям, не признанным Французской Республикой».

Как заявил представитель Посольства, префекты, представляющие центральную власть в регионах и департаментах Франции и призванные следить за соблюдением ее законов на местах, с ноября 2020 года фактически не реагируют на обращения Посольства по фактам выпадов и акций в отношении территориальной целостности нашей страны и поддержки сепаратизма. Несмотря на это, оперативное правовое реагирование на факты нарушения законодательства Франции со стороны самих руководителей и представителей ее органов местного самоуправления имеет важное значение для нейтрализации деструктивного влияния армянской диаспоры и ее лоббистов в органах власти на развитие азербайджано-французских отношений.