Уничтожен военный арсенал ВС Армении - СПИСОК (ФОТО/ВИДЕО) (Дополнено)

Дополнено (первая версия опубликована в 18:24)

БАКУ/Trend/ - Ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской границы. В ходе решительных ответных мер, принятых азербайджанской армией, была предотвращена армянская провокация, взят под контроль ряд стратегически важных высот.

Как сообщает Trend, в рамках операции уничтожены принадлежащие вооруженным силам Армении два радара S-300 5N63 İYR, три пусковые установки S-300 5P85 BG в направлении района Горус и населенного пункта Новрузлу (Кахнут), два радара S-125 RTS-125 в направлении Басаркечерского района и населенного пункта Ашагы Гаранлыг (Мартуни), большое количество живой силы, есть раненые.

В этом направлении была подавлена система противовоздушной обороны (ПВО) противника. Также были выведены из строя принадлежавшие противнику машина радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Житель", до 20 пушек и гаубиц, более 10 минометов и в общей сложности 32 единицы автомобильной техники, 6 из которых с боеприпасами. Кроме того, в качестве трофеев захвачены принадлежавшие подразделениям вооруженных сил Армении три автомобиля марки КАМАЗ, один - марки "Урал" и один - марки "УАЗ-3962" с боеприпасами и три единицы инженерной техники, три миномета, один переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла-С", 135 различных автоматов, пулеметов, гранатометов, 20 коробок ручных гранат, два оптических устройства, два средства связи и более 14 500 единиц боеприпасов,

В общей сложности были взяты под контроль 53 боевые позиции противника, 2 позиции минометного огня, значительное количество господствующих высот, а также разрушены пункт постоянной дислокации 538-й отдельной горнострелковой бригады в направлении Зода, стартовые позиции 2-х дивизионов S-300 и 2-х дивизионов S-125.

(Перевод: Нубар Кулузаде)