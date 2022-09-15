В ходе пресечения провокации армянских ВС уничтожена система ПВО, изъяты более 14 500 боеприпасов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В ходе пресечения провокации армянских ВС уничтожена система ПВО, изъяты более 14 500 боеприпасов.

Как сообщает Trend, были выведены из строя принадлежавшие противнику машина радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Житель", до 20 пушек и гаубиц, более 10 минометов и в общей сложности 32 единицы автомобильной техники, 6 из которых с боеприпасами.

Кроме того, в качестве трофеев захвачены принадлежавшие подразделениям вооруженных сил Армении три автомобиля марки КАМАЗ, один - марки "Урал" и один - марки "УАЗ-3962" с боеприпасами и три единицы инженерной техники, три миномета, один переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла-С", 135 различных автоматов, пулеметов, гранатометов, 20 коробок ручных гранат, два оптических устройства, два средства связи и более 14 500 единиц боеприпасов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)