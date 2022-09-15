Состоялся телефонный разговор между начальниками генштабов Азербайджана и Турции (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 15 сентября состоялся телефонный разговор между первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турции генералом армии Яшаром Гюлером, сообщает Trend в четверг со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Генерал-полковник Велиев проинформировал коллегу о боестолкновении, произошедшем в результате широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении на азербайджано-армянской границе, и решительных ответных мерах азербайджанской армии.

Генерал армии Гюлер в свою очередь выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих при предотвращении провокации и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Он особо подчеркнул, что Турция, как и всегда, рядом с Азербайджаном.

(Перевод: Нубар Кулузаде)