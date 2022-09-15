Армения далека от выполнения своих международных обязательств - постоянный представитель Азербайджана при ООН

БАКУ/Trend/ -Армения далека от выполнения своих международных обязательств.

Как сообщает Trend, об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев.

«Мы категорически отвергаем обвинения, выдвинутые представителем Армении. Эти обвинения, полностью состоящие из бреда, искажений и обмана, показывают, насколько далека Армения от выполнения своих международных обязательств и содействия миру, стабильности и сотрудничеству в нашем регионе. Иронично то, что такая страна, как Армения, осуществившая агрессию против Азербайджана, около 30 лет удерживавшая под оккупацией суверенную территорию моей страны, проводившая широкомасштабную этническую чистку и совершившая другие гнусные преступления во время войны, теперь охотно говорит о нормах и принципах, которые постоянно нарушает, и обращается с надеждой на неограниченную неприкосновенность в Совбез ООН, резолюции которого отказывается выполнять», - отметил Яшар Алиев.