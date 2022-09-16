Пакистан и Азербайджан – два сердца в одном теле - Шахбаз Шариф

БАКУ /Trend/ - Пакистан и Азербайджан – два сердца в одном теле.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 16 сентября премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шахбаз Шариф в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Самарканде.

"Пакистан и Азербайджан – два сердца в одном теле. Между Aзербайджаном и Пакистаном существуют братские и дружественные отношения. Мы решительно поддерживали и впредь будем поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана", - сказал премьер-министр Пакистана.