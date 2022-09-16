В Шуше начался бизнес-форум, посвященный восстановлению и развитию Карабахского региона (ФОТО)

ШУША /Trend/ - В Шуше начался бизнес-форум, посвященный восстановлению и развитию Карабахского региона.

Как сообщает в пятницу Trend, на форуме выступят с докладами министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов, генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев, заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов, президент торгово-промышленной палаты и союза бирж Турции Мустафа Рифат, президент Национальной конфедерации предпринимателей̆ Азербайджана Мамед Мусаев, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов, заместитель председателя торгово-промышленной палаты Узбекистана Фарходжон Тошпулатов и председатель совета торгово-промышленной палаты Кыргызстана Кубанычбек Касымалиев.

Кроме того, в рамках бизнес-форума пройдёт специальная сессия на тему «Инвестиционные возможности Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов», где выступят специальный представитель Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов, председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, исполняющий обязанности главы AZPROMO Юсиф Абдуллаев и председатель правления Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эльшад Нуриев.