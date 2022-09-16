Почему Армения не озвучивает список своих погибших военнослужащих?

БАКУ /Trend/ - Сегодня премьер-министр Никол Пашинян вновь озвучил число потерь Армении вследствие провокации, совершенной ею на границе с Азербайджаном.

Как сообщает в пятницу Trend, на этот раз Пашинян заявил, что число погибших достигло 135, есть много раненых. По его словам, число погибших уточняется, и эта цифра не является окончательной.

Напомним, что ранее Пашинян заявлял о гибели 49, а позже - 105 военнослужащих. Интересно, что армянская сторона до сих пор не называет ни имен, ни точного числа погибших. И это в первую очередь делается для того, чтобы избежать реакции граждан страны, которые и без того уже вышли на улицы с протестами. Создается впечатление, что власти Армении прилагают максимум усилий, чтобы скрыть потери. Обнародованная сегодня цифра тоже не полностью отражает действительность, это ложная статистика.

Азербайджанская армия жестко пресекла провокацию Армении на границе, преподав противнику урок. К сожалению, при пресечении армянской провокации погибли азербайджанские воины. Обнародован список погибших военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, азербайджанскому обществу известны их имена, информация о них. И это также показатель правильного построения коммуникации в ВС Азербайджана, показатель прозрачности.

А военно-политические власти Армении продолжают кормить свое общество ложными цифрами.

(Перевод: Фидан Мустафаева)