На сегодня восстановлено четыре историко-культурных объекта города Шуша - Айдын Керимов

ШУША /Trend/ - Мы приступили в восстановлению исторических объектов в городе Шуша.

Об этом сказал в пятницу специальный представитель Президента Азербайджана в Шуше Айдын Керимов в ходе специальной сессии на тему «Инвестиционные возможности Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов», передает Trend.

По его словам, речь идет о мечетях, музеях, памятных местах.

«На сегодня мы уже восстановили четыре историко-культурных объекта города Шуша. Уже подготовлен план по восстановлению города и ожидается его подтверждение со стороны главы государства», - сказал Керимов.