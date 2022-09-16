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На сегодня восстановлено четыре историко-культурных объекта города Шуша - Айдын Керимов

Политика Материалы 16 сентября 2022 13:17 (UTC +04:00)
На сегодня восстановлено четыре историко-культурных объекта города Шуша - Айдын Керимов

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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ШУША /Trend/ - Мы приступили в восстановлению исторических объектов в городе Шуша.

Об этом сказал в пятницу специальный представитель Президента Азербайджана в Шуше Айдын Керимов в ходе специальной сессии на тему «Инвестиционные возможности Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов», передает Trend.

По его словам, речь идет о мечетях, музеях, памятных местах.

«На сегодня мы уже восстановили четыре историко-культурных объекта города Шуша. Уже подготовлен план по восстановлению города и ожидается его подтверждение со стороны главы государства», - сказал Керимов.

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