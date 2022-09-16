БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вносятся изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе"

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорилось на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Так, в соответствии со статьей 6 закона предлагаются изменения в связи с первичным воинским учетом. Так, если получение документов, указанных в статье 6.4 закона, доступно посредством информационной системы электронного правительства, то соответствующим государственным органом документ с данной информацией от гражданина не требуется. В случаях, когда получение документа или информации через эту систему невозможно, их предоставление обеспечивается по запросу требуется от соответствующего государственного органа с согласия гражданина или обеспечивается им.

Согласно статье 6.4 закона, граждане, подлежащие первичному воинскому учету в соответствующем органе исполнительной власти, должны явиться в соответствующий орган исполнительной власти в срок, указанный в индивидуальном призывном листе соответствующего органа исполнительной власти, для постановки на учет и представить следующие документы: копия свидетельства о рождении; справка о составе семьи; документ об образовании (для выпускников учебного заведения); справка из учреждения, где гражданин получает образование (для не окончивших учебное заведение) или с места работы; автобиография; 6 фотоснимков 3х4 см.

(Перевод: Нубар Кулузаде)