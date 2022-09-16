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Опубликованы видеокадры разгрома опорного пункта ВС Армении (ВИДЕО)

Политика Материалы 16 сентября 2022 16:08 (UTC +04:00)
Опубликованы видеокадры разгрома опорного пункта ВС Армении (ВИДЕО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - С ночи 12 сентября вооруженными силами Армении была совершена широкомасштабная провокация на Дашкесанском, Кяльбаджарском, Лачинском и Зангиланском направлениях азербайджано-армянской границы. В ответ на эту провокацию азербайджанская армия нанесла сокрушительные удары по позициям противника, районам сосредоточения его войск и вооружения.

Распространились видеокадры разгрома опорного пункта вооруженных сил Армении.

Trend представляет вниманию читателей эти видеокадры.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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