Минобороны Азербайджана опровергло очередную ложь армянской стороны (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Высказывания начальника генштаба вооруженных сил Армении о том, что якобы некоторые подразделения вооруженных сил Азербайджана попали в окружение, являются абсолютной ложью и очередной дезинформацией, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Вооруженные силы Азербайджана полностью контролируют оперативную обстановку. Стратегическая инициатива и стратегическое преимущество принадлежат Азербайджану. Вместо распространения дезинформации призываем армянскую сторону к упрочению достигнутого соглашения о прекращении огня", - говорится в сообщении минобороны.

(Перевод: Нубар Кулузаде)