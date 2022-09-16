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Минобороны Азербайджана опровергло очередную ложь армянской стороны (Дополнено)

Политика Материалы 16 сентября 2022 16:22 (UTC +04:00)

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Дополнено (первая версия опубликована в 16:14)

БАКУ /Trend/ - Высказывания начальника генштаба вооруженных сил Армении о том, что якобы некоторые подразделения вооруженных сил Азербайджана попали в окружение, являются абсолютной ложью и очередной дезинформацией, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Вооруженные силы Азербайджана полностью контролируют оперативную обстановку. Стратегическая инициатива и стратегическое преимущество принадлежат Азербайджану. Вместо распространения дезинформации призываем армянскую сторону к упрочению достигнутого соглашения о прекращении огня", - говорится в сообщении минобороны.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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