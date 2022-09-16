Президент Ильхам Алиев: Продление председательства Азербайджана в Движении неприсоединения еще на год свидетельствует об уважении и доверии к нашей стране

БАКУ /Trend/ - С 2019 года Азербайджан председательствует в Движении неприсоединения, второй международной структуре после ООН, объединяющей 120 стран. Наше председательство было единогласно продлено еще на год, до 2023 года, что свидетельствует об уважении и доверии к нашей стране.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на Саммите стран-членов Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

"Азербайджан продолжит осуществлять свою деятельность на основе международного права, справедливости и глобальной безопасности", - сказал глава государства.