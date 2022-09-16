Утверждена форма охранного договора в связи с памятниками в Шуше

Şuşada abidələrin qorunmasına dair mühafizə müqaviləsinin forması təsdiq edilib

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждена форма охранного договора в связи с охраной памятников на территории города Шуша, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Кабинет министров.

В пояснительной записке к постановлению №352 Кабинета министров говорится, что данное решение было принято в целях обеспечения исполнения подпункта 2.1.5 указа №1374 Президента Азербайджанской Республики от 22 июня 2021 года "О применении закона №338-VIG Азербайджанской Республики от 31 мая 2021 года" о культурной столице Азербайджана – городе Шуша".

В документе определены условия охранного договора, заключенного с физическими и юридическими лицами, в собственности, пользовании и аренде которых находятся памятники на территории города Шуша, и меры, которые будут приняты в случае несоблюдения условий договора.

(Перевод: Нубар Кулузаде)