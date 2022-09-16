Президент Ильхам Алиев: Мы в полной мере сейчас намерены задействовать потенциал наших транзитных возможностей

БАКУ /Trend/ - Мы в полной мере сейчас намерены задействовать потенциал наших транзитных возможностей.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Самарканде.

"С момента предыдущей встречи прошло менее трех месяцев. Но в это время мы были также в постоянном контакте, общались по телефону. Также видим очень позитивную динамику двусторонних отношений.

После подписания Декларации о союзническом взаимодействии, были подписаны также важные документы по различным отраслям и, в целом, мы видим, как Вы отметили, в товарообороте и в транспортной сфере растет объем грузоперевозок. Также мы в полной мере сейчас намерены задействовать потенциал наших транзитных возможностей. Так что результаты налицо. И уверен, что этот год мы завершим с хорошими результатами по всем направлениям",- сказал глава государства.