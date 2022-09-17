В эфире российского ТВ рассказали о широкомасштабных провокациях Армении против Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Политолог, директор Института современного государственного развития, эксперт Центра ПРИСП Дмитрий Солонников выступил в эфире петербургского телевидения "ЛенТВ 24", где подробно рассказал о широкомасштабной провокации Армении, совершенной 12 сентября на границе с Азербайджаном.

Как передает Trend, получив слово от ведущей итоговой программы новостей "Акценты" Елены Григорьевой, которая употребила неверное выражение "Нагорный Карабах", Солонников подчеркнул, что такой единицы на территории Азербайджана не существует: "Давайте употреблять термин "Карабах", так говорит и президент Российской Федерации, это официальное обозначение территории".

Директор Института современного государственного развития добавил, что Карабах является частью Азербайджана.

"Это подтверждено подписанными после 44-дневной войны 2020 года соглашениями. Основная проблема в том, что сейчас остановлен процесс демаркации и делимитации границы. Об этом неоднократно говорила Россия. Стороны договаривались начать этот процесс в 2021 году, затем в 2022 году, но, к сожалению, договора о границе до сих пор нет, как и мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Поэтому и происходят эти стычки на границе, которая официально не закреплена. Пока границы нет, это будет продолжаться", - сказал Солонников.