В Бейлагане задержаны граждане Шри-Ланки

БАКУ /Trend/ - 15 сентября в 08:50 на территории пограничной заставы пограничного отряда Государственной пограничной службы "Горадиз", расположенной вблизи села Биринджи Шахсевен Бейлаганского района были задержаны при попытке пересечь государственную границу из Азербайджана в Иран четверо граждан Шри-Ланки - Интхиракумар Дишант (2002 года рождения), Сиваратнам Виджаякумар (1981 года рождения), Укентхиран Сайантхан (1993 года рождения) и Рамачандран Тилакшан (1999 года рождения)

Об этом сообщили в ГПС Азербайджана, передает Trend.

Новость обновляется